وقالت ماي في جلسة المجلس الاسكندنافي المنعقدة في البرلمان النرويجي: "لن يكون هناك أي استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي"، وفق ما نقلت رويترز.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية، خلال اجتماع مجلس الوزراء البريطاني في 24 أكتوبر الجاري، إلى أن فريقها المفاوض توصل إلى الاتفاق على ما نسبته 95 بالمئة بشأن الموضوعات المطروحة للتفاوض على الخروج من الاتحاد.

وفي 18 أكتوبر الجاري، قالت ماي إنها تدرس عرضا من الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يبقي بريطانيا ملتزمة بقواعد الاتحاد لأكثر من عامين بعد خروجها رسميا، وتدرس أيضا فترة انتقالية لبضعة أشهر.