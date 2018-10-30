وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية بعد محادثات مع رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي أحمد إنه هاتف ميركل وعبر لها عن "إعجابه وصداقته".

وأشار ماكرون إلى قدرة ميركل على مواجهة الأزمة المالية، وتلك المتعلقة بالهجرة في السنوات الأخيرة، دون نسيان القيم الأوروبية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماكرون قوله إن ميركل "تقود بلدها بشجاعة كبيرة".

وأضاف ماكرون أن صعود أحزاب اليمين المتطرف في ألمانيا وفرنسا "يقلقني ولكن يحفزني في معركتي منذ البداية".

وأظهرت الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد في ألمانيا خسارة كبيرة للحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، ومكاسب لكل من حزب الخضر وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.