وقال عادل يغيت (60 عاما) لوكالة الأنباء الالمانية "دي بي إيه" إنه تبلّغ الجمعة بأن عليه مغادرة البلاد بحلول كانون الثاني/يناير.

وقال يغيت "يجب أن يكون هناك علاقة بين الأمرين، ليس هناك تفسير آخر محتمل".

وارتدى الصحافي الذي يقول إنه يعيش في ألمانيا منذ 36 عاما قميصًا يحمل عبارة "الحرية للصحافيين في تركيا".

وقد رافق رجال الأمن الصحافي الى خارج مكتب المستشارة على مرأى من أردوغان.

وقال شتيفن زيبرت المتحدث باسم ميركل على تويتر في وقت لاحق بعد انتشار الانتقادات حول الحادثة على نطاق واسع "في المؤتمرات الصحافية الخاصة بالمستشارية، نقوم بأشياء بنفس الطريقة كما في البوندستاغ (البرلمان): لا تظاهرات أو شعارات لقضايا سياسية".

وكتب يغيت عمودا لصحيفة "تاز" الألمانية اليسارية نشرته أيضا صحيفة تركية معارضة لأردوغان على موقعها الإلكتروني ينتقد فيه حكومة الرئيس التركي.

وقال "بالطبع أخشى على سلامتي إذا طُردت"، مضيفا "في تركيا يتم إسكات الصحافيين".

ومنذ محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، قامت الحكومة التركية بسجن الآلاف من الأعداء المفترضين للدولة التركية بينهم العديد من الصحافيين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان.