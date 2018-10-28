وذكرت الشرطة في بيان: "استجابت الشرطة وفرق الإسعاف والإطفاء والحماية المدنية في ليستر للموقف عند وقوع الحادث الليلة الماضية، وتستمر التحقيقات اليوم بقيادة وحدة التحقيقات في حوادث الطيران".

وأضافت: "بمجرد أن يتسنى التأكد من تفاصيل تتعلق بالحادث سيتم الكشف عنها".

وكثرت التساؤلات حول تأخر وجود أي تفاصيل حول حادثة المروحية، التي تحطمت مساء السبت قرب ملعب "كينغ باور" الخاص بالنادي.

وأوضح المصدر، أن مالك نادي ليستر سيتي، فيكاي سريفادهانابرابا، وابنته كانا ضمن 5 أشخاص على متن الهليكوبتر، التي تحطمت، وفقا لوكالة "رويترز".

وعقب لحظات من إقلاعها، تحطمت طائرة مالك النادي الإنجليزي في مرآب سيارات الملعب، وتحولت إلى كرة من النار، السبت، بعد مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز بين ليستر وويست هام.