واصطدمت الحافلة حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي(02:00 بتوقيت غرينتش) بسيارة كانت تسير عكس الاتجاه، فوق جسر من أربع حارات، في منطقة وانشيان بالمدينة. وانحرفت الحافلة بعد ذلك، وكسرت سور الجسر وسقطت في نهر يانجتسي.

وقال التلفزيون، إن الحافلة غرقت على عمق نحو 50 مترا مضيفا أنه لم يتضح بعد عدد الركاب.