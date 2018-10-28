أبوظبي - سكاي نيوز عربية انتشل عمال إنقاذ صينيون الأحد، جثتين بعد سقوط حافلة عامة من على ارتفاع 60 مترا في نهر، إثر اصطدامها بسيارة في مدينة تشونغ تشينغ بجنوب غرب الصين، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسي.
واصطدمت الحافلة حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي(02:00 بتوقيت غرينتش) بسيارة كانت تسير عكس الاتجاه، فوق جسر من أربع حارات، في منطقة وانشيان بالمدينة. وانحرفت الحافلة بعد ذلك، وكسرت سور الجسر وسقطت في نهر يانجتسي.
وقال التلفزيون، إن الحافلة غرقت على عمق نحو 50 مترا مضيفا أنه لم يتضح بعد عدد الركاب.