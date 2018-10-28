وعقب لحظات من إقلاعها تحطمت طائرة فيكاي مالك النادي الإنجليزي في مرآب سيارات الملعب وتحولت إلى كرة من النار يوم السبت بعد مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز بين ليستر وويست هام.

ولا يوجد أي بيان رسمي بشان الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة أو حالتهم، إلا أن صحيفة "تيليغراف" البريطانية قالت إن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلت عن مصادر مطلعة بأن مالك النادي الإنجليزي كان على متن المروحية. لكن هذه الأنباء لم تتأكد إلى الآن.

وخرجت المروحية عن السيطرة وتحطمت على بعد أمتار قليلة من أرض الملعب بعد حوالي ساعة واحدة من نهاية المباراة.

وذكر شاهد أن الهليكوبتر تجاوزت الاستاد قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها. وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى ألسنة لهب.

وأبلغ شاهد عيان يدعى جون بوتشر، كان قريبا من الاستاد وقت الحادث، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن ابن شقيقه شاهد الهليكوبتر وهي تخرج عن السيطرة بسبب خلل في المروحة الخلفية على ما يبدو.

وقال: "في ثوان سقطت مثل الحجر على الأرض... لحسن الحظ دارت حول نفسها لفترة والكل ركض. على حد علمنا لم يصب أحد في المرآب بسوء في هذه المشكلة".

ورفض مسؤولون في شركة "كينغ باور" التي يملكها فيكاي التعليق.

وفيكاي، مالك نادي ليستر، شخصية محببة لدى الجماهير بعد أن اشترى النادي المغمور الواقع في وسط انجلترا عام 2010 قبل أن يمضي ليفاجأ عالم كرة القدم ويفوز بلقب الدوري في 2016.

ووفقا لمجلة فوربس يعد فيكاي خامس أغنى شخص في تايلاند وتبلغ ثروته 4.9 مليار دولار.

وقالت شرطة ليستر شير إن فريقا من إدارة تحقيقات حوادث الطيران في وزارة النقل تولى مسؤولية التحقيق في سبب الحادث.