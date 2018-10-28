و خرجت المروحية عن السيطرة وتحطمت على بعد أمتار قليلة من أرض الملعب بعد حوالي ساعة واحدة من نهاية المباراة.

وذكر شاهد أن الهليكوبتر تجاوزت الاستاد قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها. وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى ألسنة لهب.

وقال متحدث باسم النادي "نساعد شرطة ليسترشير وخدمات الطوارئ في التعامل مع حادث كبير في استاد كنغ باور.

وحثت الشرطة وخدمات الاسعاف الناس على الابتعاد عن موقع الحادث.

وأبلغ جون بوتشر، الذي كان قريبا من الاستاد وقت الحادث، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن ابن شقيقه شاهد الهليكوبتر وهي تخرج عن السيطرة بسبب خلل في المروحة الخلفية على ما يبدو.

وقال: "في ثوان سقطت مثل الحجر على الأرض... لحسن الحظ دارت حول نفسها لفترة والكل ركض. على حد علمنا لم يصب أحد في المرآب بسوء في هذه المشكلة".

وفي تايلاند، قال مسؤولون في شركة كنغ باور إن لا يمكنهم التعليق على الحادث.

وفيكاي، مالك نادي ليستر، شخصية محببة لدى الجماهير بعد أن اشترى النادي المغمور الواقع في وسط انجلترا عام 2010 قبل أن يمضي ليفاجئ عالم كرة القدم ويفوز بلقب الدوري في 2016.

ووفقا لمجلة فوربس يعد فيكاي خامس أغنى شخص في تايلاند وتبلغ ثروته 4.9 مليار دولار.

وقالت شرطة ليستر شير إن فريقا من إدارة تحقيقات حوادث الطيران في وزارة النقل تولى مسؤولية التحقيق في سبب الحادث.