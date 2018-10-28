وأضاف سيشنز في بيان أن الاتهامات قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

وتابع قائلا "الكراهية والعنف على أساس الدين لا يمكن أن يكون لهما مكان في مجتمعنا".

من جهة أخرى، كشف مسؤولان أحدهما يعمل على أمن الجالية اليهودية والآخر بإحدى جهات إنفاذ القانون عن هوية منفذ الهجوم على المعبد اليهودي في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية.

وقال المسؤولان إن المشتبه به في الهجوم أميركي من أهل المدينة عمره 46 عاما يدعى روبرت باورز وكان قد نشر رسائل معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن السلطات لم تعلن رسميا اسم الشخص الذي احتجزته بعد الحادث الذي أودى بحياة 11 شخصا على الأقل، إلا أن المسؤولان أكدا هوية باورز.