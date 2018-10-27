وأسفر الهجوم عن مقتل 10 أشخاص على الأقل قرب كنيس "شجرة الحياة"، حيث كان مصلون يهود يتجمعون.

وأشارت وسائل إعلام أميركية، إلى استسلام المسلح بعد إصابته أثناء تدخل الشرطة.

وأكد شهود اتصلوا بالنجدة، أن المسلح دخل المعبد وفتح النار، فيما لا يزال هناك عدد من الأشخاص محتجزين داخل المبنى، حيث تحاول قوات الشرطة إخلاءهم.

وقال جيسون لاندو، قائد شرطة بيتسبرغ في مؤتمر صحفي: "لا تخرجوا من منازلكم الآن.. الوضع غير آمن".

وتعليقا على الحادثة، غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر، أنه يتابع الأحداث التي تقع في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وطلب من سكان المنطقة البقاء بعيدا عن المنطقة.





