وقال ترامب لتجمع سياسي في شارلوت بولاية نورث كارولاينا: "رأينا جهدا لوسائل الإعلام في الساعات الأخيرة لاستخدام الأعمال الشريرة لشخص واحد لإحراز نقاط سياسية ضدي وضد الحزب الجمهوري".

وكانت السلطات الاتحادية اعتقلت شخصا، الجمعة، في ما يتصل بإرسال ما لا يقل عن 14 طردا ناسفا الأسبوع الماضي إلى ديمقراطيين بارزين ومنتقدين لترامب.

وقال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون إن المشتبه به اعتقل في منطقة ميامي. ووجهت السلطات للمشتبه به ويدعى سيزار سايوك (56 عاما) خمسة اتهامات بارتكاب جرائم اتحادية تشمل تهديدات بحق رؤساء سابقين.