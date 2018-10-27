وأكد بومبيو في حديث صحفي مع أحد البرامج الإذاعية الأميركية، إن إيران "تعرض الطيران المدني التجاري للخطر بسبب الإجراءات التي تتخذها".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن كل وكالة أو جهاز تابع للأمم المتحدة، يقدم تقارير عن الإرهاب، يحدد إيران كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وبيّن وزير الخارجية الأميركي أن بلاده "حضت شركاءها الأوروبيين لمساعدتها في مواجهة السلوك الإيراني".

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع طهران، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال بومبيو: "إطلاق الصواريخ والإرهاب وتصدير السلوك الخبيث إلى جميع أنحاء العالم، جميعها أمور حدثت خلال الاتفاق النووي".

وتابع: "لقد كان اتفاقا سيئا للولايات المتحدة. لقد اتخذ الرئيس قرارا صائبا بالانسحاب من الاتفاق النووي، وكل ما نطلبه من إيران هو ببساطة أن تكون دولة طبيعية، أن تتوقف عن تصدير الإرهاب وعن استخدام وكلائها لإحداث الفوضى في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن العقوبات الأميركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في صباح الخامس من نوفمبر.