وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إنه "يحرك الجيش" لحماية الحدود الأميركية حيث تواصل قافلة من المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى السفر، عبر المكسيك في طريقها إلى الولايات المتحدة.



وأضاف ترامب على تويتر "أحرك الجيش من أجل حالة الطوارئ الوطنية هذه.. سيتم إيقافهم!".



وواصل آلاف من الرجال والنساء والأطفال الساعين للفرار من العنف والفقر والفساد في بلدانهم رحلتهم الشاقة باتجاه الحدود الأميركية البعيدة.



وسار الناس تحت ضوء القمر المكتمل ليلة الخميس، من منطقة ماباستبيك القريبة من حدود غواتيمالا في جنوب المكسيك.



وقال مسؤول بالبلدة إن 5300 مهاجر كانوا في ماباستبيك مساء الأربعاء، فيما بدأت مجموعة أخرى مؤلفة من ألف شخص رحلة مشابهة من غواتيمالا.



ويوم الاثنين قال ترامب، إنه أخطر "حرس الحدود والجيش" بأن قافلة المهاجرين تشكل حالة طوارئ وطنية.



ويمنع قانون اتحادي يعود للسبعينيات من القرن التاسع عشر استخدام الجيش، وغيره من الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة في مهام تنفيذ القانون المدنية على الأراضي الأميركية إلا بتفويض من الكونغرس.



لكن يمكن للقوات المسلحة تقديم خدمات دعم لهيئات إنفاذ القانون، وقد قامت بذلك بالفعل بين الحين والآخر منذ الثمانينيات من القرن الماضي.