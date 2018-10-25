وأصرت الولايات المتحدة على إبقاء العقوبات الدولية الصارمة على كوريا الشمالية، حتى تتخلى عن أسلحتها النووية، حتى في الوقت الذي يتوقع أن يعقد فيه زعيما البلدين قمة ثانية قريبا.

وقال سونغ إيل هيوك، نائب المدير العام لمعهد نزع السلاح والسلام التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، خلال منتدى للدفاع في بكين، "نعتقد أن العقوبات والضغوط تضر أكثر مما تنفع".

وأضاف سونغ أن العقوبات "ليست على الإطلاق" تدابير لبناء الثقة "وإنما تدابير لتقويض الثقة".

وخلال أول قمة لهما في سنغافورة في ونيو، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تعهداً غامضاً بشأن نزع الأسلحة النووية، لكن لم يتحقق سوى تقدم ضئيل منذ ذلك الحين، حيث يبحث الجانبان كيفية تفسير النص.

وقال سونغ إن ترامب وكيم "أدركا أن بناء الثقة المتبادلة يمكن أن يعزز نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية" خلال اجتماعهما في سنغافورة.

ودعا واشنطن إلى القيام "على الفور برفع العقوبات وهذه العقبات" أمام بناء الثقة.

تحدث سونغ في منتدى شيانغشان الإقليمي للحوار حول مسائل الدفاع الذي تستضيفه الصين منذ عام 2006، كجزء من جهود بكين لزيادة نفوذها العالمي.