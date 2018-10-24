ووقع الحادث في مصنع "بانتكس" في منطقة أماريلو بولاية تكساس قبيل الظهر (18,00 ت غ)، عندما حددت عملية تفتيش روتينية "شكوكا محتملة بسيارة"، وفق ما ذكرته الإدارة الوطنية للأمن النووي في بيان.

وقال البيان أن "كل الموظفين تموضعوا في ملاجئ آمنة كإجراء احترازي".

وحضرت الشرطة إلى المنشأة التي تم إغلاق كل الطرق المؤدية إليها لمدة ساعة، بينما كان المسؤولون يجرون تحقيقاتهم.

وقالت إدارة الأمن النووي "بعد تفتيش السيارة تم التأكد إنها لا تحوي مواد ممنوعة او متفجرات، وإن إجراءات الطوارئ حُلّت بدون حصول حوادث تذكر".

وتشغّل منشأة "بانتكس" شركات متعاقدة مع الحكومة الأميركية، وهي مع ست منشآت أخرى تعد المراكز الرئيسية لتجميع وتفكيك وصيانة أسلحة الترسانة النووية الأميركية.

وتقول رسالة مسجلة على المجيب الآلي لهاتف المنشأة ان العمل عاد الى طبيعته بشكل عادي، بعد ما تم وصفه في البداية بأنه "حادث أمني".