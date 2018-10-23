وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للصحفيين الثلاثاء، إنه في الوقت الحالي "لا توجد آفاق لاتفاق جديد" ليحل محل معاهدة القوى النووية المتوسطة، وإنه "موقف خطير" أن يتم التخلي عن المعاهدة دون بديل في الأفق.

ويزور جون بولتون مستشار الأمن القومي لترامب موسكو هذا الأسبوع لمناقشة التعاون الأمني مع روسيا ومن المتوقع أن يجتمع مع بوتن في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن السبت الماضي، أن روسيا انتهكت معاهدة القوى النووية متوسطة المدى وأن الولايات المتحدة يجب أن تتركها.