وكان بومبيو يقوم بجولة في أميركا اللاتينية في نهاية الأسبوع الماضي، حيث التقى مع رئيسي بنما والمكسيك. وقال بومبيو للصحفيين خلال الجولة: "عندما تأتي الصين لا يكون ذلك دائما أمرا طيبا لمواطنيكم".

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ترحب بالمنافسة من الصين، لكنه انتقد عدم وجود شفافية في مشروعاتها المملوكة للدولة وما وصفه "بالنشاط الاقتصادي الضاري".

وقال في تصريحات أدلى بها في بنما إنه يجب على الدول أن "تتنبه جيدا" عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الصينية.

وأضاف "الحقيقة ببساطة أن الصين استثمرت في مناطق من العالم بأساليب جعلت الدول في حالة أسوأ ويجب ألا يكون هذا هو الحال أبدا".

ووصفت صحيفة "تشاينا ديلي" في مقال تصريحات بومبيو بأنها "متغطرسة وحاقدة"، وقالت إن انتقاداته لمبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة للبنية الأساسية بأنها تؤدي إلى وقوع الدول الأخرى في مصيدة ديون كاذبة.

ويطرح الرئيس الصيني شي جين بينغ هذه الخطة لتوسيع الطرق التجارية على امتداد طريق يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، حيث يضخ ائتمانات في عمليات شق طرق وإقامة سكك حديدية وموانئ في مبادرة تبلغ تكلفتها تريليون دولار لبناء بنية أساسية.

وتحرص الصين على مشاركة دول أميركا اللاتينية أيضا، على الرغم من أن هذه المبادرة بدأت تواجه انتقادات متزايدة، لأن بعض الدول مثل سريلانكا أصبحت مثقلة بديون تواجه صعوبة في سدادها.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" المملوكة للدولة في مقال افتتاحي منفصل، الاثنين، إن تصريحات بومبيو "مهينة"، وأضافت أن الولايات المتحدة تحاول" دق إسفين" في العلاقات الآخذة في النمو بين الصين ودول أميركا اللاتينية.