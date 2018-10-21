وكانت عبّارة تحمل اسم "ريد فالكون" تقترب من جزيرة وايت البريطانية في حوالي الساعة 8 صباح يوم الأحد، وسط الضباب الكثيف، عندما ارتطمت بعدد من اليخوت.

وأوضح خفر السواحل، أنه تلقى اتصالا من شخص قال إنه سمع بكاء وصراخا من داخل ميناء كاوز في الجزيرة.

وقال متحدث باسم شركة المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة، إن 3 قوارب نجاة بحثت عن أشخاص في المياه قبالة سواحل كاوز، عقب الحادث.

وذكر خفر السواحل في وقت لاحق في تغريدة: "يمكن أن يؤكد خفر السواحل أنه لا يوجد أحد في الماء، أو في عداد المفقودين في مرفأ كاوز".

وتابع: "تواصلنا مع الشخص الذي سُمع بكاؤه طلبا للمساعدة، وهو في أمان وبصحة جيدة"، لافتا إلى أنه كان على متن سفينة خاصة به، وكان يصرخ في محاولة لتنبيه قائد العبارة.

ولم يصب أحد في هذا الحادث، فيما تم إغلاق ميناء كاوز.