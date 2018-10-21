وتصدر ليليسا عناوين الصحف العالمية بعد احتجاجه على حكومة بلاده، أثناء عبوره خط النهاية في أحد السباقات.

وتأتي عودة الرياضي الشهير بعد أشهر من تولي رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد حكم البلاد، وإعلانه عن إصلاحات شاملة.

وتلقى ليليسا ترحيبا حارا في المطار، حيث كان في استقباله وزير الخارجية وغيره من كبار المسؤولين.

وقال العداء إن الحكومة الجديدة جاءت "نتيجة نضال الشعب"، ويأمل أن تتعامل مع المخاوف بعد سنوات من القمع.

ليليسا الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو، شبك بين معصميه عند خط النهاية في سباق عام 2016 تضامنا مع متظاهرين في منطقة أوروميا الإثيوبية، مسقط رأسه.

وقال في وقت لاحق إنه يخشى من السجن أو القتل إذا عاد إلى بلاده.