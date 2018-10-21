وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان السبت، إن "الرئيس محمد بخاري يندد بأعمال العنف الأخيرة في كاسووان ماغاني في ولاية كادونا التي أوقعت 55 قتيلا"، على إثر شجار وقع في سوق تجارية، الخميس.

وأضاف أن "سفك الدماء المتكرر، بسبب حوادث سوء فهم يمكن حلها بشكل سلمي، أمر مثير للقلق"، مشددا على أن "ما من ثقافة أو دين يمكن أن يبرر احتقار قدسية الحياة البشرية".

واندلعت الصدامات بين حمالين مسلمين من الهاوسا وشبان مسيحيين من أدارا، على إثر خلاف نشب بين الطرفين في سوق كاسوان ماغاني التجارية، التي تبعد حوالى 50 كلم من كادونا، عاصمة الولاية.

وبحسب أحمد عبد الرحمن، قائد شرطة ولاية كادونا، فإن 22 مشتبها بهم اعتقلوا على إثر الحادث، وفرض حاكم الولاية حظر تجول ليليا في المدينة اعتبارا من مساء الجمعة وحتى إشعار آخر.