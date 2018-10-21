ونقلت رويترز عن ترامب قوله للصحافيين في إلكو بولاية نيفادا إنه يجري حاليا مقابلات مع ثلاث نساء ورجلين لاختيار أحدهم للمنصب. وتابع "سأختار الشخص الأفضل".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت نيكي هيلي التي تشغل المنصب حاليا إنها ستترك منصبها نهاية العام الحالي. وقبل وترامب استقالة هيلي على أن تستمر في منصبها حتى نهاية العام الحالي.

ولم توضح هيلي، البالغة من العمر 46 عاما وواحدة من الوجوه النسائية القليلة في إدارة ترامب، سبب استقالتها بعد عامين من توليها هذا المنصب.

لكنها نفت أنها تعتزم للترشح للرئاسة عام 2020، وقالت للصحفيين إنها ستدعم حملة "هذا الشخص"، وأشارت إلى ترامب.

وأضافت : "ليس لدي أي شيء أدلي به عن المكان الذي سأذهب إليه".