ونقلت "فرانس برس" عن شاهد أن ناخبين فروا بعد وقوع انفجار في مركز تصويت بشمال العاصمة، فيما أفاد آخرون عن حدوث انفجارات في مواقع أخرى أوقعت "قتلى وجرحى".

وتوجه الرئيس أشرف غني إلى أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته ودعا "كل أفغانية وكل أفغاني لممارسة حق الانتخاب".

ويشعر المسؤولون بقلق من أن يؤدي العنف إلى إحجام الناخبين عن المشاركة في التصويت لا سيما في ِأعقاب اغتيال قائد شرطة قندهار يوم الخميس مما دفع السلطات لتأجيل الانتخابات في الإقليم أسبوعا.

وأصدرت حركة طالبان سلسلة بيانات دعت فيها إلى عدم المشاركة في عملية تعتبرها مفروضة من الخارج، وحذرت من احتمال تعرض مراكز الانتخابات لهجمات.

ونشرت السلطات آلافا من أفراد الشرطة والجيش عبر البلاد في أجواء شهدت اغتيال تسعة مرشحين وسقوط مئات بين قتيل وجريح في هجمات لها صلة بالانتخابات.