وقال جان-فيليب غودان، مدير وكالة المخابرات السويسرية (إن دي بي) لرويترز: "ليس باستطاعتي الإدلاء بالكثير من التفاصيل عن الأنشطة الروسية في سويسرا، لكن من الواضح أن هناك أنشطة أكثر من ذي قبل".

وتعتقد السلطات السويسرية، أن جاسوسين روسيين استهدفا منشأة سويسرية لاختبارات الأسلحة الكيميائية. ويحقق المدعون أيضا في هجوم إلكتروني على مكاتب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقال غودان، إن سويسرا مستهدفة لأنها تستضيف الكثير من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، خاصة في جنيف. وأضاف، أن منظمات رياضية مثل اللجنة الأولمبية الدولية يمكن أن تكون مستهدفة.

وقال: "الشيء المختلف اليوم هو أن الروس حاولوا العمل ضد بنيتنا التحتية الحساسة، وهذا خط أحمر".

وقالت وكالة المخابرات السويسرية في سبتمبر أيلول، إنها عملت مع نظيرتيها البريطانية والهولندية لإحباط مؤامرة روسية كانت تستهدف، بحسب تقارير صحفية، معملا سويسريا لاختبار غازات الأعصاب مثل نوفيتشوك.

وتقول بريطانيا، إن موسكو استخدمت نوفيتشوك في محاولة قتل الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في مارس، واتهمت رجلين روسيين غيابيا بالشروع في قتله.