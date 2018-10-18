وتوجهت لارا القاسم البالغة من العمر 22 عاما إلى إسرائيل في الثاني من أكتوبر الجاري، بتأشيرة دراسة، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا دخولها متذرعين بكونها رئيسية لفرع محلي صغير لحركة (طلاب من أجل العدالة في فلسطين) بجامعة فلوريدا، والتي تساند حركة مقاطعة إسرائيل، والتي استهدفت شركات ومؤسسات ثقافية وجامعات إسرائيلية.

ونقلت رويترز عن محامي لارا في بيان لم يشمل تفاصيل حكم المحكمة "قرار المحكمة العليا انتصار لحرية التعبير، والحرية الأكاديمية وحكم القانون".

وسنت إسرائيل قانونا العام الماضي يحظر دخول أي أجنبي "يطرح علانية دعوة لمقاطعة إسرائيل".