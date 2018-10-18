وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر "يجب أن أطلب من المكسيك، وبأشد العبارات، أن توقف هذا الاقتحام- وإذا لم تكن قادرة على ذلك سأستدعي الجيش الأميركي، وأغلق حدودنا الجنوبية".

وكان ترامب انتقد في وقت سابق المكسيك لعدم مساعدتها في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، وكرر وعده الانتخابي بأن المكسيك ستدفع تكلفة الجدار المزمع على الحدود الأميركية المكسيكية.

كما جدد ترامب تهديداته بقطع المساعدات المالية لدول أميركا الوسطى المعنية بمسألة الهجرة. والمهاجرون الذين قدموا خصوصا من هندوراس عبروا السلفادور وغواتيمالا.

وتابع الرئيس الأميركي في تغريدة ثانية "أن اقتحام بلادنا من حدودنا الجنوبية بما يشمل العناصر الإجرامية والمخدرات التي تتدفق، أهم بالنسبة لي أكثر بكثير، بصفتي رئيسا، من التجارة".

وصوب ترامب أيضا هجماته على أعضاء الحزب الديمقراطي الذين يريدون بحسب قوله "فتح الحدود".

وسيزور وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، الخميس والجمعة، بنما والمكسيك.