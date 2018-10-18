تأتي هذه الدعوة وسط توقعات بأن يعقد كيم وترامب اللذان التقيا في سنغافورة في يونيو، قمة ثانية لم يحدد موعدها أو مكانها بعد.

وأرسلت منغوليا الدعوة لكيم في 10 أكتوبر دون أن تعلن موعدا محددا للزيارة، على ما أعلن مكتب رئيس الجهورية خالتما باتولغا.

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في مكتب باتولغا إن كيم يمكنه زيارة منغوليا "حينما يشعر بالراحة"، مؤكدا تقرير نشرته الاثنين وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وكانت منغوليا عرضت استضافة القمة التاريخية بين ترامب وكيم في يونيو الماضي، لكنهما اختارا عقد القمة التاريخية غير المسبوقة في سنغافورة، حيث اتفقتا على بيان بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

والأسبوع الماضي، قال ترامب إنه تم إعداد قائمة قصيرة من ثلاثة أو أربعة أماكن لاستضافة اجتماعهم المقبل، ولكنه لن يكون "على الأرجح" في سنغافورة مجددا، كما لم يعط موعدا محددا.

ومنذ توليه السلطة في نهاية العام 2011 ، قام كيم بثلاث زيارات خارجية معلنة، جميعها للصين، هذا العام.

وتعد منغوليا، الواقعة بين الصين وروسيا، واحدة من الدول القليلة التي تقيم علاقات طبيعية مع النظام الكوري الشمالي.

وقد احتفل البلدان هذا العام بمرور 70 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.