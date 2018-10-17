وقال أحد عناصر الإنقاذ للوكالة "بحسب الحصيلة الأولية هناك عشرة قتلى"، في حين ذكر آخر أن الانفجار أسفر أيضا عن سقوط "نحو 70 جريحا".

ونقلت "تاس" عن مسؤول في أجهزة الأمن قوله إنه "يجري درس كل الفرضيات لتفسير أسباب هذا الانفجار"، الذي ضرب المعهد.

وأعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين أنه يجري درس "فرضية الإرهاب"، مضيفا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قدم تعازيه لأهالي الضحايا.

وأظهرت الصور الأولى، التي بثها تلفزيون "روسيا 24"، رجال الإنقاذ ينقلون الضحايا في سيارات إسعاف.

وقال رجل للتلفزيون إن الضحايا "نقلوا عبر وسائل النقل المشترك في حافلات وسيارات إسعاف، إنهم أولاد وموظفون" مشيرا أيضا إلى أنه سمع "طلقات نارية".

ووقع الانفجار ظهرا في معهد تقني في كرتش، المدينة الساحلية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014.