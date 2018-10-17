وأفادت صحيفة "حرييت" التركية أن الشرطة التركية أطلقت النار على سائق "الجرار المشبوه" بعد رفضه التوقف وتحطيمه عددا من السيارات وسط أنقرة، الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يخطط لتنظيم مظاهرة خارج السفارة الإسرائيلية، وقد تم إيقاف الجرار في نهاية المطاف في شارع يبعد نحو كيلومترين عن مقر السفارة الإسرائيلية.

وقال مكتب حاكم أنقرة إن الرجل كان يخضع لعلاج من مشكلات نفسية منذ عام 2007، مضيفا أن الحادث "ليس له دوافع تتعلق بالإرهاب ولم يتم العثور على أدلة تشكل جريمة".

ووفقا للتقارير الأولية، فقد تضررت من جراء هذا الحادث 6 سيارات في منطقة بايبازاري، وقالت الشرطة إن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.

وأطلقت الشرطة التي تحرس مبنى البرلمان التركي طلقات تحذيرية في الهواء لوقف تقدم الجرار في شارع أتاتورك، الذي تصطف على جانبيه المباني الحكومية والسفارات.

إلا أن السائق لم ينصع للشرطة واستمر في طريقه حيث حطم أكثر من سيارة على جانبي الطريق، قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه بإطلاق النار على قدمه.