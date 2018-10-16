وقال كلاوس ستيفان بيكر، وهو مسؤول كبير بشرطة كولونيا، في مؤتمر صحفي، إنه تم العثور على جواز سفر سوري في موقع احتجاز الرهينة يخص هذا الرجل، الذي منحته السلطات وضع لاجئ.

وقالت ميريام براونز، نائبة قائد شرطة كولونيا، إن الرجل في غيبوبة بعد إجراء جراحة عاجلة له، ولذا لا يمكن استجوابه.

وأغلقت الشرطة الألمانية المنطقة المحيطة بمحطة قطارات رئيسية بكولونيا، بعد احتجاز رهينة وسماع صوت إطلاق نار الاثنين.

وقالت شركة "دويتشه بان" المملوكة للدولة، والمشغلة للسكك الحديدية إنه تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية في المدينة، بعد أن قالت الشرطة إنها تحقق فيما يشتبه أنها واقعة احتجاز رهينة.



