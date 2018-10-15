ونقلت وكالة "سبأ" للأنباء عن محافظ المهرة راجح باكريت، إعلانه المحافظة "منكوبة جراء السيول المتدفقة إثر العاصفة المدارية (لبان) التي ضربت المحافظة وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة".

وأكد باكريت أن "الوضع كارثي في المحافظة ويفوق إمكانيات السلطة المحلية المتواضعة"، داعيا إلى تقديم الدعم والمساعدة.

ومن جهته، دعا رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها أحمد عبيد بن دغر المنظمات الإغاثية إلى المساعدة في المهرة، الواقعة في جنوب شرق أفقر دول شبه الجزيرة العربية عند الحدود مع سلطنة عمان.

وفي مايو الماضي، أسفر الإعصار "ميكونو" الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان، عن وفاة 11 شخصا على الأقل.

وتسبب الإعصار بعزل أجزاء من جزيرة سقطرى في اليمن الذي يشهد حربا منذ سنوات، ما دفع بالسلطات المعترف بها دوليا الى اعتبار الجزيرة منطقة منكوبة.