وذكر ترامب لبرنامج (60 دقيقة) الذي يذيعه تلفزيون (سي.بي.إس) "كان الأمر سرياليا بالنسبة لي أن أقول إنني رئيس الولايات المتحدة لكنني أعتقد أن هذا هو الحال مع الجميع".



وأضاف "حتى أصدقائي لا ينادونني بدونالد بل بالسيد الرئيس، وأقول لهم 'أزيلوا الكلفة من فضلكم' لقد تعلمت أثناء ممارسة الوظيفة".

وأردف قائلا "الآن أشعر بحق أنني رئيس الولايات المتحدة".

وأثبت ترامب خلال المقابلة، أنه لا ينوي التخلي عن أسلوبه الذي يتسم بالصراحة الفجة.

ولم يقل ترامب إن كان يعتزم العودة إلى سياسة فصل الأطفال المهاجرين عن ذويهم عند الحدود، والتي أثارت الكثير من الجدل، لكنه لم يقدم سببا لما يعتبر أنه الحاجة لسياسة صارمة.

وقال ترامب "عندما تسمح للأسر بالبقاء معا... فإن ما سيحدث هو أن الناس ستتدفق على بلادنا... ينبغي أن تكون هناك تبعات للقدوم إلى بلادنا بشكل غير مشروع".

وبعد الجدل السياسي في مجلس الشيوخ الأميركي، بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي بحق مرشح المحكمة العليا كافانو، قال ترامب، إن تصريحاته خلال تجمع في مسيسيبي، والتي قال منتقدون إنه سخر خلالها من كريستين بلازي فورد، التي اتهمت كافانو بسوء السلوك الجنسي، كانت ضرورية للفوز في معركة الموافقة على ترشيحه.

وقال ترامب "لو لم أدل بهذا الخطاب، لما كنا فزنا. كنت أقول فقط إنها تبدو وكأنها لا تعرف شيئا... وأنت تحاولين تدمير حياة رجل استثنائي".