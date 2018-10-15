وكان يعتقد آنذاك، بعد أول ظهور للمقاتلة الشبح، أن الصين سرقت تصميم "إف 35" غير المصنفة، قبل 5 سنوات.

وقدم موقع "بيزنيس إنسايدر" مقارنة بين الطائرتين، حيث قال إنهما معا مقاتلتان متعددتا المهام، مضيفا "لا يوجد فرق كبير بينهما في التصميم".

وتابع "بالرغم من أن المواصفات الكاملة لـجي 31 غير معروفة إلى حدود الساعة، إلا أن للمقاتلتين نفس الوزن تقريبا والطول والجناحين".

وتختلف الطائرتان في وزن الإقلاع، حيث يبلغ أقصى وزن الإقلاع لـ "جي 31" حوالي 25500 كيلوغرام، مقابل نحو 32 ألف كيلوغرام لـ"إف 35". كما أن للطائرة الصينية محركين، مقابل محرك واحد في "إف 35".

وبخصوص مؤشر ماخ، الذي يبين معدل السرعة الحقيقية إلى سرعة الصوت، فيصل في المقاتلة الشبح 1.8، بينما لا يتجاوز 1.6 في المقاتلة الأميركية.

وتقدر "جي 31" على حمل 12 صاروخ جو-جو، أي ضعف مقدور التسلح عند "إف 35".

وبخلاف المقاتلة الصينية، تمتلك الطائرة الأميركية مجموعة من أجهزة الاستشعار، التي تمنح الطيار وعيا أكبر بميدان المعركة.