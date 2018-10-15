وأشارت استطلاعات الخروج التي أجراها تلفزيوني "إيه آر دي" و "زد دي إف" إلى فوز الاتحاد المسيحي الاجتماعي بـ35.5 بالمئة من الأصوات في اقتراع الأحد بالولاية، في تراجع عن 47.7 بالمئة منذ 5 سنوات.

ويعد ذلك أسوأ أداء للحزب في بافاريا، التي كانت تقليديا من معاقله منذ الخمسينات.

وأشارت الاستطلاعات أيضا إلى أن حزب الخضر حقق مكاسب كبيرة ليضمن المرتبة الثانية بنحو 19 بالمائة من الأصوات. كما أظهرت أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف تمكن من دخول برلمان الولاية في مدينة ميونيخ حاصدا 11 بالمائة من الأصوات.

أما الديمقراطيون الاشتراكيون من يسار الوسط، وهم الشريك الأصغر في الائتلاف مع ميركل في برلين، فيتجهون للفوز بنحو 10 بالمئة من الأصوات، أي نصف ما حصدوه في 2013.