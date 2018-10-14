وقال ترامب إن الإفراج عن برانسون لم يكن سهلا بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ترامب للصحفيين خلال مقابلة مع برانسون في المكتب البيضاوي "الصفقة الوحيدة، إذا كان بإمكانك وصفها بصفقة، هي صفقة نفسية. شعورنا بشأن تركيا اليوم مختلف كثيرا مما كنا عليه بالأمس، وأعتقد أن لدينا فرصة في أن نصبح أقرب كثيرا إلى تركيا".

وقضت محكمة تركية الجمعة بسجن برانسون لأكثر من ثلاث سنوات بعد اتهامه بالارتباط بمسلحين أكراد وأنصار رجل دين إسلامي مقيم في الولايات المتحدة لكنها قالت إنه لن يقضي مزيدا من الوقت في السجن لأنه محتجز منذ أكتوبر تشرين الأول 2016.

ولم يتعهد ترامب برفع العقوبات لكنه رحب بإنهاء "علاقة صعبة" بين البلدين خلال الشهرين الماضيين.

وردا على سؤال، قال ترامب إن الإدارة تعمل بنشاط بشأن وضع الأميركيين المسجونين الآخرين وموظفي الحكومة في تركيا. وقال "نحن نعمل بجد جدا".