وكانت الحافلة متجهة إلى مدينة كافالا على الساحل الشمالي الشرقي عندما وقع الحادث، وقد احترقت بالكامل، إلا أن السائق نجا من الموت.

وانتشل رجال الإطفاء 11 جثة من الحافلة التي كانت تنقل على الأرجح مهاجرين، ومتوجهة إلى تسالونيكي، في الشطر الشمالي من بحر إيجه.

وشددت الشرطة اليونانية في بيانها على أن هذه الحافلة استُخدمت في السابق لنقل مهاجرين بصورة غير شرعية، وأن سائقها لم يمتثل السبت، لتحذيرات عناصر الشرطة، الذين كانو يريدون تفتيشها، وفق ما نقلت فرانس برس.

وفي يونيو الماضي، تعرضت حافلة صغيرة يستخدمها مهربون وكانت تقل 16 شخصا معظمهم من سوريا وإيران، لحادث قرب كافالا، أسفر عن سقوط 6 قتلى من بينهم 3 أطفال.

وعبر أكثر من 12700 لاجئ ومهاجر شمال شرقي اليونان منذ بداية العام، حسب البيانات التي جمعتها المفوضية، وهو ما يمثل ضعف الأعداد المسجلة سنة 2017.

وسجل مقتل 40 شخصا على الأقل في المنطقة خلال العام 2018، معظمهم غرقا في نهر إيفروس.