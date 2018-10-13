وقال الملازم برايان باوسر من شرطة المدينة للصحفيين، إن التحقيق جار بعد أن عثرت السلطات على تسع جثث في حالة تحلل شديد داخل صندوق، وعلى جثتين داخل تابوت في دار كانتريل للجنازات سابقا، وفق ما نقلت رويترز,

وأضاف: "لا بد أن نتوصل لما حدث ولماذا حدث"، موضحا أن الشرطة تحاول الاتصال بريموند كانتريل المالك السابق لدار الجنازات.

وأشار باوسر إلى أن إدارة التراخيص والشؤون التنظيمية في ولاية ميشيغان، أرسلت مندوبين عصر الجمعة، إلى العقار الواقع بالجانب الشرقي من المدينة، بعد أن تلقت رسالة من مجهول، تصف مكان الرفات.

وبيّن أن السلطات تعكف حاليا على تحديد هوية الأطفال وإبلاغ ذويهم، ولم يتضح منذ متى ظلت الجثث مخبأة، وأنه يبدو أن بعض الأطفال ولدوا موتى.