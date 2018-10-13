وانهمرت السيول على منطقة مانديلينج ناتال في سومطرة الشمالية، الجمعة، بعد أن دمرت أمطار غزيرة أكثر من 20 منزلا.

وقال قائد الشرطة في مانديلينج ناتال، إرسان سينوحاجي، لرويترز إن السلطات تتحقق مما إذا كان هناك ضحايا آخرون محتملون.

ومضى قائلا: "يبحث رئيس الحي مع الأسر المحلية إن كان هناك أشخاص مفقودون لأن السيول جرفت 12 منزلا وأصابت 8 منازل بأضرار شديدة".

وقال سينوحاجي لرويترز إن 29 طالبا كانوا في فصل في المدرسة بقرية موارا سالادي عندما انهمرت السيول بوحشية على المدرسة الساعة الرابعة والربع بالتوقيت المحلي مساء الجمعة.

وأظهرت صور للكارثة نشرت في وسائل إعلام محلية رجال الإنقاذ يحفرون وسط الوحل والأنقاض في مبنى منهار.