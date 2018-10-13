وأكد المتحدث باسم البنتاغون، المقدم جوزيف بوتشينو، الجمعة، أن خرقا حدث لبعض "معلومات تحدد الهوية الشخصية"بعدما تم اختراق موقع "متعهد تجاري واحد".

وأوضح أن الخرق لم يؤثر إلا على نسبة صغيرة من العاملين وأن البنتاغون يحقق في الأمر، فيما تم إبلاغ القيادة العسكرية بهذا الخرق في الرابع من أكتوبر الماضي.

وذكر تقرير للحكومة الاتحادية، الأسبوع الماضي، أن البنتاغون كان بطيئا في حماية أنظمة أسلحة رئيسية من الهجمات الإلكترونية، ونبه إلى نقاط ضعف حرجة في تلك الأنظمة يمكن أن يستغلها المخترقون.

وفي الآونة الأخيرة، أصدرت دول غربية إدانات منسقة لروسيا واتهمتها بإدارة بحملة اختراق عالمية استهدفت مؤسسات مثل هيئات مكافحة المنشطات الرياضية وشركة للطاقة النووية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وفي تصعيد غير مسبوق ضد موسكو منذ الحرب العالمية الثانية، قالت بريطانيا إن روسيا تحولت إلى "دولة مارقة".