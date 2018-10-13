ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحكمة الاقليمية العليا في مدينة تشيله بوسط ألمانيا في بيان إنه "يتوقع تسليم المتهم قريبا".

وأوضحت أن المتهم البالغ 20 عاما والذي أوقف الثلاثاء، بموجب مذكرة توقيف أوروبية، قال خلال استجوابه إنه "لم يرد قتل الضحية وأنكر اغتصابها".

وأضافت المحكمة أن "الرجل الموقوف أقرّ أمام المحكمة أنه دخل في شجار لفظي مع الضحية في 6 أكتوبر 2018".

وقتلت مارينوفا (30 عاماً) التي تعمل في قناة "تي في إن" المحلية بطريقة وحشية في مدينة روسي، في جريمة أثارت موجة استنكار في أوروبا وخشية من أن تكون على علاقة بعملها كصحافية. وعُثر على جثتها السبت الماضي على ضفاف نهر الدانوب.

وأوضحت المحكمة نقلا عن المتهم "أنه كان تحت تأثير قوي للكحول والمخدرات ولكّم (الصحافية) في وجها لتسقط أرضا. ثم أمسك بها وألقاها وسط الشجيرات، لكنه قال إنه غادر موقع الحادث".

وطالب المحققون البلغاريون أن يتم تسليم المشتبه به بسرعة، مما يعني أن تسليمه سيتم خلال 10 أيام من قرار المحكمة.

وقالت السلطات البلغارية إن قتل مارينوفا يبدو غير مرتبط بعملها كصحافية. وأوضحت أن وفاتها نتجت عن ضربات في الوجه والخنق، مشيرة إلى أنّها اغتصبت ايضا.

وكان المدعي العام سوتير تساتساروف قال إن المشتبه به هو بلغاري يُدعى سيفيرين كاسيميروف مولود في العام 1997.