أبوظبي - سكاي نيوز عربية شب حريق في قطار سريع متجه من كولونيا إلى ميونيخ بألمانيا، الجمعة، وتم إخلاؤه من جميع الركاب وعددهم 510، من دون أن يصاب أحد بأذى، من جراء الحريق الذي التهم عربتين من القطار.