أبوظبي - سكاي نيوز عربية شب حريق في قطار سريع متجه من كولونيا إلى ميونيخ بألمانيا، الجمعة، وتم إخلاؤه من جميع الركاب وعددهم 510، من دون أن يصاب أحد بأذى، من جراء الحريق الذي التهم عربتين من القطار.
وقال صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار إن شرطيا على متن القطار، شم رائحة الحريق، وشغل نظام مكابح الطوارئ "مما حال دون وقوع كارثة".
وقال شركة "دويتشه بان" المشغلة للقطار، إنها أغلقت خط القطارات السريعة بين كولونيا وميونيخ، وستغير مسار القطارات من الخط المتضرر، وهو ما سيطيل مدة الرحلة 80 دقيقة.
وأضافت أن تحقيقا يجري لمعرفة سبب الحريق.