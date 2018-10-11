وتأتي هذه التصريحات قبل أسبوع من اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل في ما قد يكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق حول شروط الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي في لاهاي: "هناك تقدّم".

وأضافت: "آمل أن يكون هناك تقدُّم في الأسبوع المقبل. نحن سعداء بأن هناك مناقشات مكثّفة، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل".

وكان دومينيك راب، الوزير البريطاني المكلف مفاوضات البريكست، قلل الثلاثاء من احتمال التوصل إلى اختراق في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن التوصل الى اتفاق لن يتم قبل نوفمبر.

ورفض راب القول متى تخطط الحكومة لنشر المقترحات بشأن الحدود مع أيرلندا، وهي القضية الشائكة في محادثات بريكست.