وأفاد شاهد من رويترز بأن الزلزال وقع في بحر بالي وهز المباني لعدة ثوان في الجزيرة، وغادر بعض السكان منازلهم لفترة قصيرة في دنباسار عاصمة الجزيرة.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد 40 كيلومترا شمال شرقي سومبيرنايار على جزيرة جاوة المجاورة.

وشهدت إندونيسيا زلزالا مدمرا قوته 7.5 درجة وموجات مد الشهر الماضي على جزيرة سولاويسي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

وأعلنت السلطات المحلية الإندونيسية أنه تم العثور على 1944 جثة في مدينة بالو وضواحيها التي ضربها الزلزال تبعته أمواج قوية في 28 سبتمبر.

أما جزيرة لومبوك السياحية المجاورة لجزيرة بالي جنوبي إندونيسيا فقد شهدت زلزالين عنيفين في 29 يوليو و05 أغسطس، تلتهما هزات ارتدادية قوية ثم زلزال بلغت شدته 6.9 درجات في 19 أغسطس.

وفي المجموع، قتل 555 شخصا معظمهم شمالي لومبوك القريبة من مركز معظم الهزات، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الزلازل. أما الآخرون فقد لقوا مصرعهم في جزيرة سومبايا المجاورة التي طالتها الهزات الأرضية.