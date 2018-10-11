وفاجأ الإعصار مايكل الكثيرين بسرعة تطوره مع تقدمه شمالا فوق خليج المكسيك، ووصل إلى البر شمال غربي بلدة مكسيكو بيتش في حوالي الساعة 01:40 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:40 بتوقيت غرينتش) بقوة إعصار من الدرجة الرابعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن العاصفة قد تتسبب في ارتفاع الأمواج إلى نحو 4.3 متر فوق المستوى الطبيعي في بعض المناطق.

وحتى قبل وصوله إلى البر، ضرب مايكل بلدة أبالاتشيكولا برياح قوية، وسيول ذكرت تقارير أن منسوبها بلغ أكثر من 1.5 متر كما ضرب بلدة بورت سانت جو.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ في الولاية بكاملها، مما يسمح بتوجيه مساعدات اتحادية لدعم الولاية في مواجهة الإعصار.