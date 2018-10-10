وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين أن الكرملين لن يطلع على تقرير الموقع الاستقصائي البريطاني "بيلينغكات" الذي جاء فيه أن المشتبه به هو طبيب عسكري اسمه ألكسندر ميشكين، وقد قلده بوتين وسام بطل روسيا،

وهو أحد أعلى الأوسمة في البلاد، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وقال "كما تذكرون نحن لا نناقش هذه المسألة"، وذلك "من أجل عدم الانجرار إلى نقاشات مع مختلف المؤسسات، ووسائل الإعلام".

وعندما سأله صحفي ما إذا كان الكرملين سيتحقق من هذه المزاعم، قال بيسكوف "لا لا .. ليست لدينا طلبات رسمية من الجانب البريطاني حول هذه المسألة". وأكد "لقد اتخذنا موقفا معينا، وسنلتزم به".

وكان موقع "بيلينغكات" الاستقصائي قال إن الكولونيل، أناتولي تشيبيغا، هو المشتبه فيه الآخر، وأنه هو أيضا حصل على أعلى وسام روسي في نفس العام خلال مراسم سرية في الكرملين.

ونفى بيسكوف في وقت سابق أن يكون تشيبيغا حصل على وسام بطل روسيا، بعد أن أخبر الصحفيين بأنه سيتأكد من القوائم.

وصرح في أواخر الشهر الماضي "نعم لقد تحققنا. ليست لدي معلومات بأن شخصا بهذا الاسم حصل على وسام".

وفي براغ ذكرت الاذاعة الرسمية، الأربعاء، أن المشتبه بهما زارا تشيكيا في 2014 عندما كان سكريبال هناك.

ونقلت إذاعة "راديوزورنال" عن مصدر استخباراتي قوله "يبدو أن الروس شكلوا فريق مهمات وتتبعوا سكريبال قبل محاولة اغتياله".

وتتهم السلطات البريطانية الرجلين بمحاولة اغتيال سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيتشوك المصنع في الحقبة السوفياتية، في مارس 2018 في مدينة سالزبري بجنوب غرب إنجلترا.