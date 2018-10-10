وأوضح المركز أنه تم رصد مركز الإعصار "مايكل" في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش) على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من أبالاتيشكولا في فلوريدا.

وأضاف أن الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ سرعتها القصوى 175 كيلومترا في الساعة، مع تحركه شمالا فوق شرق خليج المكسيك.

وتوقع المركز، الذي يتخذ من ميامي مقرا له، أن تشهد المناطق على طول شمال شرق ساحل الخليج ارتفاعا خطيرا في الأمواج نتيجة العاصفة ورياحا قوية وأمطارا غزيرة.

حالة الطوارئ

وأعلن حاكم فلوريدا، ريك سكوت، الأحد، حالة الطوارئ في أكثر من 20 مقاطعة في الولاية مما وضع أكثر من 5 آلاف من جنود الحرس الوطني في حالة تأهب.

وكتب سكوت على "تويتر"، الاثنين: "على العائلات انتهاز الفرصة اليوم لضمان أن يكون لديها ما يكفيها من الغذاء والماء لمدة 3 أيام فضلا عن كل ما تحتاجه من أدوية".

وأضاف: "ينبغي على كل عائلة أن تكون مستعدة. نستطيع بناء منازلكم لكن لن نستطيع أن نعيد لكم حياتكم".

وكان "مايكل" مصحوبا بريح عاتية ومحملا بأمطار غزيرة سقطت الأحد والاثنين على أجزاء من المكسيك وكوبا لدى مروره في الكاريبي.

وكان مركز الأعاصير قال إن الإعصار تحرك شمالا في مسار بين جزيرة كوزوميل في جنوب شرق المكسيك والطرف الغربي لكوبا.

وبعد أن يضرب فلوريدا من المتوقع أن تتحرك العاصفة يومي الأربعاء والخميس صوب الشمال الشرقي على ساحل الأطلسي نحو ولايتي نورث وساوث كارولينا اللتين لا تزالان تتعافيان من آثار الإعصار "فلورنس" الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي.