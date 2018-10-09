وقالت وزارة الصحة، إنه تبين إصابة 22 شخصا في المدينة بالفيروس الذي ليس له لقاح، وقد يسبب تشوهات خطيرة للأجنة.

وتراقب البعثة الوطنية للصحة، التي شكلتها الحكومة لتحسين الرعاية الصحية في أنحاء البلاد، السيدات الحوامل في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة في بيان أمس الاثنين "نواصل مراقبة الوضع بشكل دوري".

وقالت الرابطة الدولية للمساعدة الطبية للمسافرين التي تتخذ منتورونتو مقرا إنها نصحت المسافرات الحوامل بتأجيل زيارة المنطقة التي تعد جزءا من "المثلث الذهبي" للسياحة في الهند ويشمل دلهيوجايبور وأجرا التي يوجد بها تاج محل.

وهذا هو التفشي الثالث للفيروس في الهند، وكان الأول في مدينة أحمد آباد في يناير عام 2017 والثاني في ولاية تاميلنادو الجنوبية في يوليو تموز من نفس العام. وقالت الحكومة إنها "نجحت في احتواء" كليهما.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن أحدث حالات الإصابة، التي ظهرت في منتصف موسم المهرجانات في الهند حيث يسافر الكثير من السكان مما يزيد خطر الإصابة، تأتي في ظل انتشار أمراض أخرى ينقلها البعوض تتسبب في مقتل الآلاف في الهند سنويا.