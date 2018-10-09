وقال المصدر إن الانفجار حدث في مصفاة لشركة "إيرفينغ أويل" في سان-جان، مضيفا أن الحادث تلاه حريق كبير.

وذكرت الشركة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر "يمكننا أن نؤكد وقوع حادث كبير في مصفاتنا في سان جان هذا الصباح".

وأضافت أنها تجري حاليا تقييما للوضع، على أن تقدم مزيدا من المعلومات في وقت لاحق.

وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بالمصفاة، القريبة من حي سكني، كما حذرت السكان بعدم الاقتراب من مكان الحادث.

وقال روب بيبي، الذي يقيم قرب المصفاة، في تصريح لإذاعة كندا، إنه شعر بأن البناية التي يقيم فيها تهتز لحظة وقوع الانفجار.

وتنتج المصفاة، التي تعد الأهم في البلاد، أكثر من 320 ألف برميل يوميا، من وقود الديزل وزيت الديزل ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات البترولية. ويتم تصدير أكثر من نصف هذه الإنتاجات إلى الولايات المتحدة.