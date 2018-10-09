وقال ترامب قبل أداء كافانو اليمين الدستورية للمحكمة: "يؤسفني أن آشلي زوجة كافانو وبناته مارغريت وليزا اضطروا إلى مشاهدة والدهما ينفي مجموعة من مزاعم الاعتداء الجنسي على التليفزيون".

وأضاف: "نيابة عن أمتنا. أود أن أعتذر لبريت وعائلة كافانو بأكملها عن الألم والمعاناة الذين اضطروا إلى تحملها".

وقال ترامب إن كافانو يستحق "تقييما نزيها وكريما. وليس حملة التدمير الشخصي والسياسي القائم على الأكاذيب والخداع لدرجة أنه تعرض للضرب من قبل الديمقراطيين"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي، السبت الماضي، على تعيين القاضي كافانو عضوا في المحكمة العليا، لتنتهي بذلك أسابيع من السجالات والمواجهات السياسية الشرسة التي تخلّلتها اتهامات للقاضي بارتكاب اعتداء جنسي عندما كان شابا.

وحصل كافانو الذي نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، على غالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ (50-48)، وقدم بذلك انتصارا سياسيا مهما للرئيس الأميركي.

يذكر أن الرئيس ترامب رشح كافانو في التاسع من يوليو ليكون قاضيا بالمحكمة العليا، محل القاضي أنتوني كنيدي الذي قرر التقاعد.