ويهدد الإعصار أيضا الناس في شمال شرقي خليج المكسيك، فيما تجري الاستعدادات على قدم وساق في أميركا لاستقباله.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تصنيف الإعصار ربما يصل إلى الفئة الثالثة بحلول مساء الثلاثاء أو الأربعاء، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان حاكم ولاية فلوريدا الأميركية ريك سكوت، قد أعلن، الأحد، حالة الطوارئ في أكثر من 20 مقاطعة في الولاية، مما وضع أكثر من 5 آلاف من جنود الحرس الوطني في حالة تأهب.

وقال سكوت في بيان: "تدرك ولايتنا خطورة الطقس المداري ومقدار الدمار الذي قد يتسبب فيه إعصار تشكل من عاصفة مدارية"، ناصحا سكان المناطق الساحلية المطلة على الخليج بالاستعداد لتنفيذ أوامر إخلاء محتملة.

وكتب سكوت على تويتر الاثنين: "على العائلات انتهاز الفرصة اليوم لضمان أن لديها ما يكفيها من الغذاء والماء لمدة ثلاثة أيام، فضلا عن كل ما تحتاجه من أدوية".

وتابع: "ينبغي على كل عائلة أن تكون مستعدة. نستطيع بناء منازلكم، لكن لن نستطيع أن نعيد لكم حياتكم".

وأرسل مايكل رياحا عاتية وأمطارا غزيرة يومي الأحد والاثنين إلى أجزاء من المكسيك وكوبا، لدى مروره بالكاريبي.

وكان مركز الأعاصير قد قال إن الإعصار تحرك شمالا في مسار بين جزيرة كوزوميل جنوب شرقي المكسيك، والطرف الغربي لكوبا.