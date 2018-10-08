فقد سجلت كاميرا مراقبة لقطات فتى تسليم البيتزا، الذي لم يذكر سوى الاسم الأول له (براق) مع الحرف الأول من اسم عائلته (أس)، وهو "يبصق" في طلبية البيتزا قبل تسليمها إلى صاحب الطلبية حسين عليوز في الطابق الخامس من البناية في مدينة إسكي شهر شمال غربي تركيا.

الغريب في الأمر، إلى جانب أنه لم ينتبه لكاميرا المراقبة، أن براق، البالغ من العمر 18 عاما، قام بتصوير نفسه وهو يفتح علبة البيتزا ويبصق فيها.

وشاهد ابن شقيق طالب البيتزا الفيديو وأبلغ عمه بالأمر، فتقدم بالشكوى للشرطة وشركة بيتزا.

وزعم براق أنه كان يتحقق من الطلبية وعدم تعرضها لأي مشاكل، بسبب وجود حادث في الطريق، غير أنه طرد من عمله ويواجه المحاكمة حاليا.

ووجهت لفتى تسليم البيتزا تهمة "تعريض حياة أشخاص للخطر بوضع مادة سامة وإفساد الطعام بوسائل أخرى"، وهي تهمة عقوبتها تتراوح بين عامين و15 عاما.

كذلك يواجه عقوبة من محكمة المستهلك بالسجن بين 4 شهور و3 سنوات بتهمة "الإضرار بالطعام وتعريض حياة المستهلكين لخطر صحي".

وقال براق إنه التقط صورة لعلبة البيتزا بواسطة هاتفه الخلوي وأرسل الصورة إلى صديقه عليان، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أما صاحب الطلبية، فقال إنه بدأ يأكل وجبة البيتزا عندما وصلته رسالة نصية من ابن أخيه تقول له ألا يأكلها، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بابن أخيه الذي أخبره أن فتى التسليم بصق فيها.

وأجلت المحكمة الجنائية القضية إلى حين استكمال التحقيقات على أيدي الخبراء الجنائيين لتقييم الأخطار، فيما علقت محكمة المستهلك الحكم حتى الآن.