ووصفت السلطات الاتحادية الحادث الذي وقع السبت، بأنه الأسوأ بين حوادث النقل في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

ولم يكشف المسؤولون عن أسماء الضحايا حتى صباح الاثنين، لكن تصريحات الأقارب لوسائل الإعلام كشفت عن بعض التفاصيل والأسماء.

وقالت صحيفة "تايمز أوف روتشستر نيويورك" إن إيرين وشين مكجوان عروسان كانا قد دخلا القفص الذهبي قبل خمسة أشهر فقط، ولقيا حتفهما في الحادث.

وأضافت الصحيفة وغيرها من المواقع الإعلامية، أن الزوجين كانا ضمن 17 شخصا ركبوا سيارة الليموزين المنكوبة، للاحتفال بعيد الميلاد الثلاثين لصديقتهم إيمي ستينبيرج.

وأوضحت الشرطة والمجلس القومي لسلامة النقل، أن سيارة الليموزين اندفعت بقوة عبر تقاطع للطرق السريعة بعد ظهر السبت في بلدة سكوهاري بولاية نيويورك، على بعد 65 كيلومترا غربي مدينة ألباني.

واصطدمت السيارة بأخرى متوقفة لم يكن بها أحد، كما صدمت اثنين من المارة قبل أن ينتهي بها الحال في وادي. وأعلنت شرطة الولاية مقتل سائق السيارة وجميع الركاب البالغ عددهم 17 واثنين من المارة.

وصرّح أقارب لستينبرج لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنها أيضا كانت حديثة الزواج ولقيت حتفها في الحادث مع ثلاثة من شقيقاتها وزوجها وشقيقه.

وقالت باربرا دوجلاس خالة الشقيقات الأربع "لا أدري ماذا أقول. ليس بوسعك استيعاب مأساة كهذه عندما يغيب الموت أربعا من بناتك".

ولا تزال شرطة الولاية تتحرى سبب الحادث، الذي وصفه روبرت سموالت، رئيس المجلس القومي لسلامة النقل، بأنه "الأسوأ بين حوادث النقل في الولايات المتحدة منذ عام 2009، عندما لقي 49 شخصا حتفهم في حادث طائرة بمدينة بافالو في نيويورك".